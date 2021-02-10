Saadet Partisi'nin 'Dükkan senin' videosu sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘kapanan dükkan yok’ sözleriyle başlayan videoda Erdoğan’ın kongrede Koronavirüs'e rağmen salonu dolduran vatandaşlara yaptığı teşekkür konuşmasından kesitler yer alıyor.

Video, müşteri bulunmayan dükkanlardan görüntüler eşliğinde şu sözlerle son buluyor;

“‘Patron yok sonra gelin, desteğim var ama sana gelmez, bizde verginin veresiyesi olmaz’. Bu sözler esnafın değil iktidarın. Açıklanan paketler esnafı kurtarmıyor. İktidar destek olamıyor olsa dükkan senin”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu sosyal medya hesabından “Kongre salonları dolu, dükkan kepenkleri kapalı” ifadeleriyle paylaştı.