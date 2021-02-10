T24 LogoT24 Logo
Haberler

Saadet Partisi'nin 'Dükkan senin' videosu sosyal medyada gündem oldu

"İktidar destek olamıyor, olsa dükkan senin"

10 Şubat 2021 15:56

Sosyal medyada gündemle ilgili videolar hazırlayan Saadet Partisi pandemi sürecinde esnafın içinde bulunduğu duruma dikkat çeken bir video daha paylaştı. Pandemi döneminde zor durumda kalarak dükkan kapatan esnafa dikkat çekilen videoda açıklanan esnaf paketinin yetersizliği eleştirildi. Video "İktidar destek olamıyor, olsa dükkan senin" sözüyle son buldu. Video sosyal medyada gündem oldu. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘kapanan dükkan yok’ sözleriyle başlayan videoda Erdoğan’ın kongrede Koronavirüs'e rağmen salonu dolduran vatandaşlara yaptığı teşekkür konuşmasından kesitler yer alıyor.

Video, müşteri bulunmayan dükkanlardan görüntüler eşliğinde şu sözlerle son buluyor;

“‘Patron yok sonra gelin, desteğim var ama sana gelmez, bizde verginin veresiyesi olmaz’. Bu sözler esnafın değil iktidarın. Açıklanan paketler esnafı kurtarmıyor. İktidar destek olamıyor olsa dükkan senin”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu sosyal medya hesabından “Kongre salonları dolu, dükkan kepenkleri kapalı” ifadeleriyle paylaştı.

erdoğansaadetdükkan seninsaadet partisipandemi

Diğer Videolar

İsmail Saymaz'dan Sabah yazarına: Sen niye benim hakkımı değil beş tane patronun hakkını savunuyorsun ya?

Ayinde insanlardan maskelerini çıkarmalarını isteyen rahip: Kahretsin bunları bize zorlayanları

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı' ile çıktı

İyi Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Aktaş'a 'karne' verdi

Mansur Yavaş kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı: 'Mansur Başkan, Mansur Başkan; dost peşinde, güzel adam'

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Anayasa Mahkemesi için “Kapanması gereken bir kurum” demek demokrasiye darbedir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Aksoy Araştırma: AKP’lilerin yüzde 53.7’si ve MHP’lilerin yüzde 89.5’i vatandaşı...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Bakan Soylu’nun “mahrem bilgiye sahibim” ifadesi...

Rektörlük ve bakanlık mutabakata vardı; Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar lojmanları yıkılıyor...

Fatih Altaylı: Emre Belözoğlu'nu izlerken AK Partili bir bakanı izliyor...

Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24