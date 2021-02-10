Saadet Partisi'nin 'Dükkan senin' videosu sosyal medyada gündem oldu

10 Şubat 2021 15:56
Sosyal medyada gündemle ilgili videolar hazırlayan Saadet Partisi pandemi sürecinde esnafın içinde bulunduğu duruma dikkat çeken bir video daha paylaştı. Pandemi döneminde zor durumda kalarak dükkan kapatan esnafa dikkat çekilen videoda açıklanan esnaf paketinin yetersizliği eleştirildi. Video "İktidar destek olamıyor, olsa dükkan senin" sözüyle son buldu. Video sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ‘kapanan dükkan yok’ sözleriyle başlayan videoda Erdoğan’ın kongrede Koronavirüs'e rağmen salonu dolduran vatandaşlara yaptığı teşekkür konuşmasından kesitler yer alıyor.
Video, müşteri bulunmayan dükkanlardan görüntüler eşliğinde şu sözlerle son buluyor;
“‘Patron yok sonra gelin, desteğim var ama sana gelmez, bizde verginin veresiyesi olmaz’. Bu sözler esnafın değil iktidarın. Açıklanan paketler esnafı kurtarmıyor. İktidar destek olamıyor olsa dükkan senin”
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu sosyal medya hesabından “Kongre salonları dolu, dükkan kepenkleri kapalı” ifadeleriyle paylaştı.
© Tüm hakları saklıdır.