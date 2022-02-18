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Saadet Partisi'nden, Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde 'Masa' vurgulu paylaşım

"Masaya oturulduğu zaman artık senin partinin programında şu var, benim partimin programında şu var, bunlar söz konusu değildir"

18 Şubat 2022 10:01

Saadet Partisi resmi twitter hesabından Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 11. ölüm yıl dönümünde bir video paylaştı. Video Erbakan'ın, "Masaya oturulduğu zaman artık senin partinin programında şu var, benim partimin programında şu var... Bunlar söz konusu değildir!" sözlerine verildi. 

Saadet Partisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 11. ölüm yıl dönümünde  27 Şubat Pazar günü saat 13.00’te İstanbul Haliç Kongre Merkezinde “Adil Devlet ve İnsanca Yaşam” temasıyla anma programı düzenleyecek.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan programa tüm siyasi parti liderleri ve STK temsilcileri davet edilecek. Programda, Prof. Dr. Erbakan'ın, “Adil Devlet ve İnsanca Yaşam” ideali üzerine konuşmaların yanı sıra görsel içerikler paylaşılacak. 

Saadet PartisiNecmettin ErbakanMilli GörüşYıl Dönümü

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