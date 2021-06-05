Saadet Partisi’nden videolu çevre günü mesajı: Türkiye iyi ama çevresi kötü

Saadet Partisi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

Türkiye’nin doğal güzellikleri ile insan eliyle yaratılan çevre felaketlerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Gözü; beton ve asfalttan başka bir şey göremeyenlere inat, ülkemizi gelecek nesillere doğal güzellikleriyle bırakacağız. Türkiye iyi ama #ÇevresiKötü!” notunu düştü.

Yayınlanan videoda; Meke Gölü, Kaz Dağları, Salda Gölü, İkizdere, Uzungöl ve Marmara Denizi gibi doğal güzelliklerimizin eski görüntüleri ve aynı alanların bugün tahrip edilmiş, kirli görüntüleri bir arada verildi.