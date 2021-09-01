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Saadet Partisi'nden video: TÜİK'in gördüğü ekonomimizin büyüdüğü bir hayat ama bizim yaşadığımız 'gerçekten iğrenç bir hayat'

Saadet Partisi'nden TÜİK'in büyüme rakamlarına gönderme

01 Eylül 2021 21:15

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 21.7'lik 2021 yılı 2. çeyreğine ilişkin büyüme verilerinin ardından Saadet Partisi tarafından hazırlanan videoda Mezar Turizm'in 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' şarkısından esinlenilerek "TÜİK'in gördüğü alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı ekonomimizin büyüdüğü bir hayat ama bizim yaşadığımız 'gerçekten iğrenç bir hayat" denildi. 

Videonun devamında "Artan mutfak masrafları, faturalar, işsizlik. Çok yakında bizi bekleyen sahte değil gerçekten mutlu bir hayat" ifadelerine yer verildi. 

TIKLAYIN - TÜİK: Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdü

saadettüik

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