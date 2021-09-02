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Saadet Partisi'nden TÜİK'e göndermeli video: "Gerçekten iğrenç bir hayat"

TÜİK, ekonominin, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,7 büyüdüğünü açıklamıştı

02 Eylül 2021 11:41

Saadet Partisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son büyüme rakamına, Mezar Turizm'in "Gerçekten İğrenç Bir Hayat" şarkısıyla yayınladığı bir video ile tepki gösterdi. Videoda, "TÜİK'in gördüğü, alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı, ekonomimizin büyüdüğü bir hayat. Ama bizim yaşadığımız, gerçekten iğrenç bir hayat" denildi.

Saadet Partisi, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,7 büyüdüğüne ilişkin TÜİK açıklamasına, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile tepki gösterdi. Mezar Turizm'in "Gerçekten İğrenç Bir Hayat" şarkısının kullanıldığı video, "TÜİK görmese de gerçekten iğrenç bir hayat” mesajıyla paylaşıldı. Videoda şu mesaj verildi:

“TÜİK'in gördüğü, alım gücümüzün arttığı, işsizliğin olmadığı, ekonomimizin büyüdüğü bir hayat. Ama bizim yaşadığımız, gerçekten iğrenç bir hayat. Artan mutfak masrafları, yüksek faturalar, işsizlik. Çok yakında bizi bekleyen sahte değil, gerçekten mutlu bir hayat."

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