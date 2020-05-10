Saadet Partisi'nden 'TFF'nin ligleri başlatma kararına' videolu tepki

Saadet Partisi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri 12 Haziran’da başlatma kararını 90 dakikalık bir maçın anlatıldığı video üzerinden eleştirdi. Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs'le mücadelesini milli maç şeklinde gösterilen videoda “İyi oynamaya çalıştığımız bu maçı kaybetmeyelim” denildi.

Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcu, kulüp çalışanları ve yöneticilerin sağlığı için ligler başlamasın! Maç bittiğinde hep birlikte sevinelim.”