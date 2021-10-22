Saadet Partisi'nden Squid Game göndermeli video: 'Economy Game'

Saadet Partisi, Netflix'te yayınlanan, son günlerin popüler dizisi Squid Game'e gönderme yaparak 'Economy Game' isimli bir video yayınladı.

Saadet Partisi, ekonomiyi eleştiren bir bir video yayınladı. Netflix'te yayınlanan ve son günlere damgasını vuran Squid Game isimli diziye gönderme içerek videoda, geçmiş dönemlerin Hazine ve Maliye Bakanları ve TCMB Başkanları yer alıyor.

Saadet Partisi, sosyal medyada paylaştığı videoya, "Kırmızı ışık, yeşil ışık… Economy Game, ilk oyunuyla karşınızda. #GameOver" notunu düştü.