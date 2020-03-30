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Saadet Partisi'nden hükümete 'sosyal devlet' mesajlı video: Biz ellerimizi yıkarız yeter ki siz bu süreci tertemiz yürütün

30 Mart 2020 15:29

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin hazırladığı Koronavirüs(Covid-19) konulu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Milletimizin bir nefes sıhhat bulması için “Sosyal Devlet” olmanın gereği yerine getirilmelidir" dedi. 

Saadet Partisi, yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken kişisel önlemler üzerinden hükümete sorumluluklarını yerine getirmesini hatırlatan bir video yayınladı. Partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu kendi sosyal medya hesabından, "Milletimizin bir nefes sıhhat bulması için “Sosyal Devlet” olmanın gereği yerine getirilmelidir" sözleriyle paylaştı. 

Videoda Koronavirüs'e karşı alınması gereken kişisel önlemler dile getirilerek, hükümete sorumluluklarını yerine getirmesi yönünde mesajlar veriliyor.  

 

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saadet partisitemel karamollaoğlukoronavirüsönlemlersosyal devlet

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