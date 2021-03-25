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Saadet Partisi'nden 'Hedef 2023' videosu: 'Orada bir hedef var, uzakta'

25 Mart 2021 10:26

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP 7. Büyük Olağan Kongresi'ndeki, "Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız" sözlerinin ardından, "Orada bir hedef var, uzakta" başlığıyla bir video yayımladı.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından "Orada bir hedef var uzakta, gitmesek de görmesek de..." notuyla paylaştığı videoda, Erdoğan'ın 2023 hedeflerine ilişkin çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalara yer verildi.

Videoda, 2013'deki 10. Kalkınma Planı ile 2019'daki 11. Kalkınma Planı arasında gayrı safi yurtiçi hasıla, kişi başına düşen milli gelir, ihracat, işsizlik kıyaslamalarına yer verildi. 

Saadet PartisiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAKP 7. Büyük Olağan Kongresivideo'Hedef 2023'

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