Saadet Partisi'nden Erdoğan'a İsrail göndermeli video: "İşte bunlar hep imtihan!"

Saadet Partisi, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti üzerinden bir video hazırladı.

Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanışı ve Filistin'deki şiddet görüntülerinin üstüne Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamalar ekleyen Saadet Partisi, "Kimler kimlerle beraber" başlıklı videoyu sosyal medya hesaplarından "İşte bunlar hep imtihan!" ifadeleriyle paylaştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008 yılından bu yana Türkiye ile İsrail arasındaki en üst düzey ziyaret için dün Ankara'ya geldi. Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle karşılanırken baş başa ve heyetlerle birlikte görüşme yaptı.