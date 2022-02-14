Saadet Partisi'nden 'elektrik çarpmış vatandaş' mizansenli zam protestosu

Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamlarını, ‘elektrik çarpmış vatandaş’ mizanseni ve fatura giydirilmiş kişilerin yer aldığı eylemle protesto etti. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, eylemde yaptığı açıklamada "Fatura protestoları muhalefetin yaygarası değil, milletin feryadı ve ızdırabıdır. AKP, zam oldu yağıyor. AKP, zam oldu çarpıyor" dedi.



Konak Meydanı yakınındaki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Saadet Partisi üyeleri, "Çarparsa AKP çarpar", "Bir faturaya kaç soygun sığar", "AKP sebep, zamlar sonuç", "Ampulle geldiniz, elektrikle gideceksiniz", "Bugünün değil 20 yıllık iktidarın faturası" yazılı dövizler taşıdı.



Eylemde, elinde kablo tutan bir protestocu ‘elektrik çarpmış vatandaşı' canlandırırken bazı protestocular da üzerinde "Soyuluyoruz" yazan fatura şeklinde kıyafetler giydi.

" Fahiş zamlar, vatandaşı adım adım ekonomik buhranın içine sürükledi"

Basın açıklamasını Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"Elektrik faturaları herkesi çarpmış durumda. Vatandaşımız, esnafımız, gelen faturaları nasıl ödeyeceğini bilemez bir halde, çaresizlik içinde. Ekonomideki yangın elektrik faturalarının alev almasına neden oldu. AKP, zam oldu yağıyor. AKP, zam oldu çarpıyor. Elektriğe, doğal gaza, akaryakıta, gıdaya peş peşe yapılan fahiş zamlar, vatandaşı adım adım ekonomik buhranın içine sürükledi.

Maaş artışları, daha şimdiden faturalar karşısında büyük ölçüde eridi gitti. Asgari ücrete yapılan zam dahi çerez parasına düştü. Eskiden faturalar cebimizi yakardı, şimdi canımızı yakıyor. İnsanlarımız, doğal gaz faturası ödememek için evlerinde battaniyelerin altında ay sonunu, bu kara kışı çıkarmaya çalışıyorlar.

Aileler, elektrik faturasından tasarruf etmek için lamba yakmamayı tercih ediyorlar. İnsanımızın tek odada televizyon ışığında oturarak soğuk kış günlerinde titrediği, ısınamadığı ve gıda ürünlerinden bile istediklerini alamadığı yaşam sefaletinde hangi ekonomik büyümeden ve başarıdan söz ediyorsunuz Allah aşkına?



"Muhalefetin yaygarası değil, milletin feryadı ve ızdırabıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zamlar konusunda oluşan tepkileri 'muhalefetin yaygarası' olarak nitelendirdi. Akıl alır gibi değil. Biz de diyoruz ki bunlar muhalefetin yaygarası değil, milletin feryadı ve ızdırabıdır.

Zamlar, ödeme gücünü çok aşan boyutlardadır. Hayat standartlarına çok aykırıdır. Artık bıçak kemiğe dayanmanın da ötesine geçmiş, kemiği delmiştir. Gelen tepkiler üzerine hükümetin attığı ve atmayı planladığı küçük adımlar, bu yangını söndürmez. Öncelikle ve aciliyetle elektrik, akaryakıt ve doğal gaza yapılan zamlar geri alınmalıdır.

Faturalardan KDV kaldırılmalıdır. Maddi imkânsızlık nedeni ile faturalarını ödeyemeyenlerin elektrik ve doğal gazı kesilmemelidir. Işık hızıyla artan fiyatlar karşısında maaşları eriyen çalışan ve emeklilerin gelirleri, insanca yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir.”