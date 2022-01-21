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Saadet Partisi’nden 'Ekonomi Sürprizi' videosu; “Tüm bunlara rağmen ekonomi iyi diyen ünlü kim?”

Saadet Partisi, sosyal medya hesabında, market fiyatlarına, elektrik faturalarına, enflasyon oranına dikkat çeken bir video yayınladı

21 Ocak 2022 20:54

Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, magazin programı formatıyla; “Ünlülerin değil ürünlerin gündemi belirlediği ekonomi sürprizi. Tüm bunlara rağmen ekonomi iyi diyen ünlü kim? Gündemi değiştirme çabaları bizden kaçmaz” ifadeleri kullanıldı.

Saadet Partisi, sosyal medya hesabında, market fiyatlarına, elektrik faturalarına, enflasyon oranına dikkat çeken bir video yayınladı. Videoda, magazin programlarında kullanılan formatla şu ifadeler yer aldı:

“Ünlülerin değil ürünlerin gündemi belirlediği ekonomi sürprizi. Sürekli değişen etiketler olay oldu. Gece hayatının vazgeçilmezine yüzde 125 zam, sıralar, kuyruklar, skandal görüntüler. Cemiyet hayatına damga vuran faturalar çok konuşulacak. Enflasyonun makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü. Tüm bunlara rağmen ekonomi iyi diyen ünlü kim? Gündemi değiştirme çabaları bizden kaçmaz.”

saadetparti

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