Saadet Partisi iktidarı ‘IBAN TV' ile eleştirdi

Saadet Partisi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, sosyal devletin ne olduğu anlattı ve yeni bir terim olan 'sosyal mesafeli' devletin, sosyal devletten farklarını IBAN TV adını verdiği oluşumla anlattı.

Saadet Partisi paylaşıma, "Ülkece uzaktan eğitime geçtiğimiz şu dönemde, sosyal devlet ve sosyal "mesafeli" devlet farklarını gelin hep birlikte IBAN TV’den izleyelim" notunu düştü.

Devletin tanımına değinilen videoda sosyal refah ve sosyal devlet tanımlarına değinilirken, devletin vatandaşlara hizmet aldığı için vergiler anlatıldı.

Videoda son günlerde duyduğumuz yeni bir terim denilen 'sosyal mesafeli' devletin tanımı da anlatıldı.

Videoda 'sosyal mesafeli' devlet, 'Halkla ilgileniyor gibi yapıp yükü tekrar halkına yükleyen devlettir', 'Kriz anında büyük işletmelere yardımcı olur ancak büyük bir kalabalığı görmezden gelir', 'Nakit yardım beklerken IBAN numarası paylaşır' sözleriyle nitelendi.

Videonun sonunda yer alan soruda ise 'Hangisi salgın döneminde bir ülke yetkililerin alacağı önlem olmamalıdır?' sorusu yöneltildi ve şıklarda 'Hiç vergi toplanılmamış gibi, yardım için IBAN paylaşılmalı ve göstermelik destekte bulunulmalıdır' ifadesinin yer aldığı bir şık oluşturuldu.

Vatandaşların bu sorunun cevabını da yorum olarak yazması istendi.