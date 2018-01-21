Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: ABD ve İsrail bizi birbirimize kırdırmak istiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD ve İsrail'in müttefik kabul edilmemesi konusunda uyardıklarını belirterek, "Onlar dost gözüken düşmanlar. Bizim içimizi karıştırmak istiyorlar, bizi birbirimize kırdırmak istiyorlar" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bartın'da partisinin Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongresine katıldı. Karamollaoğlu ülke ve bölge olarak badireli bir dönemden geçtiğimizi belirterek, "Sıkıntılarımız oldukça fazla. Her gün bir başka hadise ile karşılaşıyoruz. Ümit ediyorum ki bunların üstesinden geliriz" diye konuştu.