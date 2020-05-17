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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: AK Parti’yi muhafazakar olarak kabul etmiyorum

"AK Parti muhafazakârlığı kullanmak isteyen bir parti"

17 Mayıs 2020 18:51

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Youtube'da Yavuz Oğhan'la Bide Bunu İzle programına konuk oldu. 

Yayında AK Parti'yi muhafazakâr bir parti olarak kabul etmediğini söyleyen Karamollaoğlu, "İslamın içinde yalan olmaz, iftira olmaz, hıyanet olmaz, soygun olmaz, rüşvet olmaz. Diğerkamlık olur, herkesi kucaklama gayreti olur" dedi.

AK Parti muhafazakarlığı kulanıyor

AK Parti’nin muhafazakârlığı kullanmak isteyen bir parti olduğunu savunan Saadet Partisi lideri, “Yoksa siz adaletsiz bir davranışı ne ile izah edeceksiniz? İnançlı bir insan adaletsiz olabilir mi? Siz liyakate önem vermemeyi nasıl izah edeceksiniz? Dürüst olmamayı; yememeyi, yedirmemeyi, rüşvet alıp vermemeyi nasıl izah edeceksiniz” diye sordu.

Sosyal demokratların ve liberallerin İslam’la barışma zamanı geldiğini kaydeden Karamollaoğlu, “Barışmak çabası var onu görüyorum, barışma gayreti var” şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Ramazan ayının içindeyiz. Sen İslam mı diyorsun? İslam adaleti emreder, ben adaletten yanayım. Ben de en az senin kadar Müslümanım; ben liyakatten yanayım, ben dürüstlükten yanayım ve bu memleketin malını, mülkünü kimseye peşkeş çekmem, çektirtmem."

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