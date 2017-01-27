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Saadet Partisi genel başkanı: Biz başkanlık sistemine prensipte karşı değiliz, ancak...

27 Ocak 2017 15:45

Saadet Partisi genel başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz Başkanlık Sistemine prensip olarak karşı değiliz. Yönetimde kolaylık getiriyor. Ancak denetimin olmasını, olmazsa olmaz şart olarak görüyoruz. Hukuk karşısında da mutlaka hukukun daha üstün olması gerektiğine inanıyoruz" dedi. Basın mensupları ile Şişli Cevahir Otel'de düzenlenen yemekte buluşan Karamollaoğlu, ülke ekonomisinin iflasın eşiğinde olduğunu savunarak, "Ekonomik yönden duvara tosladık. Bundan sonra ne olacağı belli değil. Siz sürekli borçlanır, ancak o borcu ödeyecek yatırımları yapmazsanız o borcu ödeyemezsiniz. Otoyollar, hızlı trenler, hava alanları, tüp geçitler hayatı rahatlatır. Ama bir ülkeyi güçlendirmez" diye konuştu.

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