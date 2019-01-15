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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat: Oylarımız yüzde 5-6'ya gelirse AKP çok çabuk eriyecek

15 Ocak 2019 18:59

TV5'te Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayat, Ak Parti'nin tek alternatifinin Saadet Partisi olduğunu söyledi. Üsküdar eski Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, TV5'te Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. Ak Parti tabanında rahatsız olan yüzde 15'lik bir seçmen olduğunu söyleyen Bayat, bu seçmenlerin Saadet Partisi'nin tercih etmemeleri için MHP ile ittifak kurulduğunu öne sürdü. Bayat, Saadet Partisi'nin Ak Parti'nin tek alternatifi olduğunu da söyledi ve şöyle konuştu: "Ak Parti tabanında epey bir rahatsızlık var. Ak Parti'den yüzde 10-15'lik seçmen kaçıyor, o seçmen Saadet Partisi'ne gelmesin diye MHP ile ittifak yaptılar. CHP bugün Ak Parti'nin alternatifi değil, diğer partiler de alternatif değil. Ak Parti'nin tek alternatifi var Saadet Partisi. Oylarımız yüzde 5-6'ya gelirse Ak Parti çok çabuk eriyecek. Bize hücum ederek insanların bize gelmesinin önüne kestiler MHP'ye kanalize ettiler. MHP ile de ortaklık yapmışlar dolayısıyla ha MHP'ye gelmiş ha kendilerine gelmiş."

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