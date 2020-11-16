Saadet Partisi Gençlik Kolları: Evsiz insanlarımıza yönelik çalışmalarımız 6. Yılında

Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları, İstanbul'daki evsiz insanlara yardım etmeye başlamalarının üzerinden 6 yıl geçtiğini ifade etti.

Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları, evsizlerle ilgili çalışmalarını anlatan bir video yayınladı. "Evsiz insanlarımıza yönelik çalışmalarımız 6. yılına ulaştı" diyen Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Safa Ocak "Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bir uyku kiti hazırlıyoruz. Uyku tulumu, mat ve çanta hediye ediyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi mont, bot gibi ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Bu senenin çalışmalarına başlayalı 15 gün oldu, şu ana kadar Fatih'te yaşayan 200 kadar insanımızı tespit ettik ve ihtiyaçları kaydettik. 80 kişinin ihtiyaçlarını tamamladık, kalanları da karşılayacağız" diye konuştu.

Evsiz insanların durumunu kamuoyunun bir an önce gündemine alması gerektiğini ifade eden Ocak, bu problemlerin çok kolay çözülebileceğini ifade etti.