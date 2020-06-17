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Saadet Partisi ekonomiyi 'Titanik'le anlattı

17 Haziran 2020 11:34

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye ekonomisinin geldiği yeri 1912'de batan ünlü transatlantik yolcu gemisi Titanik'in ismini kendisinden alan Titanik filmindeki müziği ile anlattı. Partisinin hazırladığı "Ekonomi Konseri" başlığı altındaki videoyu Twitter hesabından paylaşan Karamollaoğlu, rahatsız edici şekilde flüt ile çalınan Titanik'in fon müziği için "Müzik değil, rakamlar rahatsız edici. Ekonomi, veriler gizlenerek düzelemez” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’deki ekonomik verilerle ilgili partisinin hazırladığı videoyu paylaştı. Partinin hazırladığı videoda “Ekonomi Konseri” başlığı altında Türkiye’deki ekonomik tablo paylaşıldı ve fon müziği olarak Titanik filmindeki My Heart Will Go On şarkısı kullanıldı. Müzik ironili bir şekilde flüt ile rahatsız edici bir şekilde çalınırken, Karamollaoğlu “Müzik değil, rakamlar rahatsız edici. Ekonomi, veriler gizlenerek düzelemez” dedi. 

Titanik

Titanik yolcu gemisi zamanın en son teknolojisiyle yapılmış ve “batmaz” denilmişti. 15 Nisan 1912 gecesi daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmış ve yaklaşık 2 saat 40 içinde Kuzey Atlantik’in buzlu sularına gömülmüştü. Gemideki bin 514 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin batması sonrası yaşanan dram 1997 yılında beyaz perdeye yansımıştı. Leonardo Di Caprio ve Kate Winslet’in başrollerinde yer aldığı filmde My Heart Will Go On (Kalbim Devam Edecek) şarkısı fon müziği olarak kullanılmıştı. 

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