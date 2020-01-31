"Bunlar Erdoğan'ın sözleri; binaların yıkılmasının asıl sebebi ahlak hırsızlığıdır, demokrasiden çalmaktır"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Elazığ depremiyle ilgili, Erdoğan'ın 2003 Bingöl depremi sonrası partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı yaptı. Karaduman konuşmasının Erdoğan'a ait olduğunu konuşması biterken söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis'te 41 vatandaşın hayatını kaybettiği Elazığ depremiyle ilgili yaptığı konuşmanın sonunda, "Şimdi burada bahsettiğim bu sözler, 2003 Bingöl Depremi sonrası partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı, dönemin başbakanı sayın Erdoğan'ın sözleridir" dedi.

İşte o konuşma:

"Binaların yıkılmasının asıl sebebi ahlak hırsızlığıdır, demokrasiden çalmaktır, hukuk kapkaççılığıdır, siyaset yankesiciliğidir ve kamu yönetimi kalpazanlığıdır"

"Depremde insanlarımızın ölmesi sadece malzemeden çalma hırsızlığı elbette ki değildir; aynı zamanda bir insanlık hırsızlığıdır. Elbette bütün bu olanlar 'kader' diye geçiştirilemez"

"1999 Gölcük depremi, 2003 Bingöl depremi, 2011 Van depremi... Bütün bu afetlerin hepsi ülke olarak üzüldüğümüz ancak siyaset eliyle hiçbir önlem alınmayan sadece birer istatistik olarak tarihe geçmiştir. Dolayısıyla bu konuşmamda sadece ama sadece şu hususları ifade etmek istiyorum; yer altında fay kırıklıklarından bağışlayın söylemek zorundayım, kırılan ar damarlarıdır."

"Türkiye, yıllarca har vurup harman savurma mantığıyla yönetildiği için bu sonuçları hep birlikte yaşıyoruz. Deprem konusunda ne yazık ki yıllardır hiçbir önlem alınmamıştır. Yıllardır hiçbir çözüm üretilmemiştir. Sadece vaat üretilmiştir. Sonuç sadece inşaat malzemesi çalmaya indirgenemez. Depremlerde ortaya çıkan felaketin asıl sebebi kamudaki yolsuzluklardır ve yönetim sorunudur."

Karaduman konuşmasını, "Şimdi burada bahsettiğim bu sözler, 2003 Bingöl Depremi sonrası partisinin grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı be dönemin Başbakanı sayın Erdoğan'ın sözleridir. Biz de bugün bu sözlerin altına imzamızı attığımızı ifade etmek istiyoruz" sözleriyle bitirdi.