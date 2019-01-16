Ryan Babel'den Beşiktaş'a duygusal veda

Beşiktaş'tan devre arasında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Ryan Babel, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda etti. Hollandalı oyuncu, sosyal medya hesabından bir video yayınladıktan sonra şu paylaşımı yaptı: “Benim en büyük dileğim dolu bir Vodafone Park'ta elimde mikrofon ile Beşiktaş'taki herkese teşekkürlerimi sunmak ve minnetimi göstermekti. Bu iki buçuk senede harika insanlarla tanıştım, ve harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum. Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum!”