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Rüzgar Erkoçlar'ın yeni filmi Öğrenci Kafası: Soygun gösterime giriyor

15 Nisan 2018 14:58

Üniversiteli bir grup arkadaşın eğlenceli macerasını beyazperdeye taşıyan 'Öğrenci Kafası: Soygun' 27 Nisan'da gösterime giriyor. Yönetmen ve senaristliğini Ayhan Sonyürek'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Rüzgar Erkoçlar, Beril Kayar, Tolgar Özaltındere, İlayda Fidanlık, Emel Çetin, Kaan Deringöl, Oben Onur, Merve Akaydın, Mustafa Gültekin, Necmi Aykar, Asuman Çakır, Tulga Serim, Ufuk Kaplan, Faruk Karaçay ve Kahraman Sivri bulunuyor. Eskişehir'de bir grup üniversiteli, okul bitirme ödevi için film çekmek zorundadır. Yazdıkları senaryonun kusursuz bir soygun planı olduğunu fark eden gençler hayallerinin peşine düşüp eğlenceli bir maceraya atılırlar. Seyirciyi dertten tasadan uzak, neşenin, aşkın, dostluğun hakim olduğu okul koridorlarına götüren 'Öğrenci Kafası: Soygun' bir grup arkadaşın eğlenceli macerasını anlatıyor.

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