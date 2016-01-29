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Rüzgar Çetin'in kaza yaptığı anlar kamerada

29 Ocak 2016 18:02

İstanbul Beşiktaş'ta karşı yönden gelen otomobil ile polis aracının çarpıştığı kazada, bir polis şehit olurken, bir polis de yaralandı. Lüks otomobilin sürücüsünün yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin olduğu öğrenildi. Kazadan sonra 0.92 promil alkollü olduğu da öğrenilen Rüzgar Çetin gözaltına alındı. Elleri kelepçeli olarak Emniyet'ten çıkarılan Rüzgar Çetin, üzgün olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Rüzgar Çetin'i babası Sinan Çetin de adliye koridorlarında merdivenlere oturarak bekledi. Savcılık sorgusu tamamlanan Rüzgar Çetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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