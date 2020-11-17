Rüyasında duyduğu "Daha ne duruyorsun, hünnap dik" sesi, hayatını değiştirmiş

Amasya’da yaşayan çiftlik sahibi Ahmet Karan isimli vatandaş, hünnap ağacının rüyasına girmesi üzerine 8 yılda 13 bin adet dikerek yaklaşık 600 ton sattığını söyledi. Karan, pekmez, püre ve lokumunu üretmek için de çalışmalara başladığını belirtti.

"Daha ne duruyorsun, hünnap dik"

İHA'nın haberine göre, Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ahmet Karan, uzun yıllardır istediği geliri elde edemediğini, meyvecilikten ümidini kestiği sırada rüyasındaki "Daha ne duruyorsun, hünnap dik" sesiyle irkildiğini ifade etti.

Hünnap, pektin, tanen, müsilaj, şeker ve C vitamini içeriyor. Hünnap, reçel ve sirke yapımının yanı sıra bitkisel ilaç olarak da kullanılıyor. Uzmanlar her sabah 3 hünnap yemeyi tavsiye ediyor.

Kaynak: İHA