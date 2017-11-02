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Rusya'da tanıtılan askeri ekipman bomba, mermi ve mayınlara karşı dayanıklı...

02 Kasım 2017 14:23

Rusya’nın Podolsk şehrindeki bir poligonda Ratnik isimli yeni nesil askeri ekipman sisteminin testleri gerçekleştirildi. Testlere katılan bir kadın asker, Ratnik sisteminin unsularından biri olan koruyucu kıyafetle patlamalar ve açık ateşten bir çizik bile almadan geçmeyi başardı. Armid lifli parça emniyetli tulum, saniyede 140 metre hızla uçan bomba, mayın ve mermi parçalarına karşı dayanıklı. Kıyafetin ayrıca ilk 30 saniyede açık ateş etkisine karşı koruduğu belirtildi. Sputnik’in paylaştığı videoda Ratnik koruyucu kıyafeti testlerinden görüntüler yer alıyor.

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