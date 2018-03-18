T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rusya'da seçim: Dünya Putin hakkında ne düşünüyor?

18 Mart 2018 18:35

Rusya devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Seçimin favorisi Devlet Başkanı Vladimir Putin 4. kez 6 yıllığına aynı koltuğa oturmak için yarışıyor. Rusya'nın doğusundaki sandıklar Türkiye saatiyle 01:00'de açıldı. Başkent Moskova'da da saat 10:00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. İlk sonuçların bu akşam açıklanması bekleniyor. Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak. 7 adaya karşı yarışan Putin, devlet başkanlığı görevini yürütmesini sağlayacak her sonucu zafer olarak göreceğini söyledi. 65 yaşındaki Putin 1999'da ülkenin başına geçmiş, o tarihten sonra dönem dönem başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya siyasetine yön vermişti. Putin'in rakipleri arasında milyoner komünist Pavel Grudinin, eski televizyon yıldızı Ksenia Sobçak ve milliyetçi Vladimir Zhirinovski bulunuyor. En popüler muhalif aday Aleksey Navalny'nin seçime katılması ise hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle yasaklanmıştı. Navalny bu nedenle seçmenleri boykota çağırıyor. Yerel basına göre Rusya'nın bazı bölgelerinde halka oy kullanmaları durumunda yerel dükkanlarda ücretsiz yemek veya indirim veriliyor.

ETİKETLER

rusyaseçimputindünyaoybaşkanlık seçimi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2020

Tunceli'de, çığın düşme anı kamerada

Eskişehir'de doğalgaz patladı; 1 kişi yaralandı

Sol Parti'den Ensar Vakfı'na yumurtalı protesto: Doğalgaz el yakıyor; paralarımız Ensar'a gidiyor

Hakaretler havada uçuştu; otobüsteki kavga kamerada

Endonezya'da havalimanında Çin'den gelen kişilere dezenfektan sıktılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24