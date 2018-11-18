T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rusya'da aile içi şiddet: Kocam iki elimi baltayla kesti!

18 Kasım 2018 16:06

Aralık 2017'de Margarita Graçeva'nın kocası, karısını bir ormana götürdü ve baltayla iki elini de kesti. Graçeva'nın başına gelenler, Rusya'da aile içi şiddet vakalarına verilen cezaların yumuşatılmasının kadına yönelik şiddeti artıracağı korkularını doğrular gibiydi. Yasalardaki değişiklikle, bir yakınını ilk dövdüklerinde hastanelik etmeyenler artık hapis cezasına değil, idari para cezasına çarptırılıyor. Verilen hapis cezaları da azaltıldı. Eşinin ellerini kestiğini itiraf eden Dimitri Graçev ise hüküm giydi ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (Kaynak: BBC Türkçe)

ETİKETLER

rusyaaile içi şiddetkadın

Diğer Videolar

Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli kadının karantinaya alınma görüntüleri gündem oldu

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökme anı kamerada

O Ses Türkiye yarışmasında Kürtçe şarkı

Numaralarını kontrol ederek, 11 apartmandan ayakkabı çaldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Şubat 2020

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu Dengey: O video bana cesaret verdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın yardımcı pilotunun ifadesi ortaya çıktı: Kule...

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu...

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24