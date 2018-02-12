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Rusya'da 71 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı

12 Şubat 2018 15:12

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a gitmek için havalanan, içinde 71 kişinin bulunduğu ve Saratov Havayolları'na ait An-148 tipi yolcu uçağı Ramenskiy'de düştü. TSİ 16:38'de uçağın enkazına ulaşıldı. 71 kişiden kurtulan olmadı. Rusya lideri Putin uçaktakilerin yakınlarına taziye mesajı gönderdi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'ndan Orsk'a gitmek için havalanan, içinde 71 kişinin bulunduğu An-148 tipi yolcu uçağının Moskova bölgesinde düştüğü an güvenlik kamerasına takıldı. Youtube'da yayınlanan video kaydının 26. saniyesinde uçağın yerle temas ettiği anki patlama ve ateş topuna dönüşen uçak görüntüleniyor.

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