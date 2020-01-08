Rusya Uzmanı Aydın Sezer: TürkAkım'ın açılışı sembolik, 1. hatta henüz sözleşme yok

Rusya'nın doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğalgaz boru hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Rusya Uzmanı Aydın Sezer, açılışla ilgili, "Projenin 1. kısmı sembolik olarak açıldı, henüz ticari bir sözleşme yok" dedi.

"Türkiye için 15,75 milyar metreküp gaz taşıyacak hatla ilgili gelişmeleri izledik" diyen Sezer, "Türkiye açısından henüz ticari sözleşme yok. Ama 2. hat üzerinden Avrupa'ya giden gaz akışı başladı. Bulgaristan, yıllık ihtiyacı 3 milyar metreküpü artık TürkAkım-2 hattından alıyor. Bunun bir bölümü da Yunanistan'a gidiyor. Bizim şu anda TürkAkım-1'den alacağımız gaz 4 milyar metreküp mertebesinde. Bu bizim, eski Batı hattındaki anlaşmamızla taahhüt ettiğimiz alacak bakiyemiz. Temel sorun, ticari sözleşmenin henüz olmaması " dedi.