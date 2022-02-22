Rusya-Ukrayna krizini farklı kanallarda 6 farklı dilde anlatan muhabir, sosyal medyada gündem oldu

Gazeteci Philip Crowther'ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, farklı kanallarda 6 farklı dilde aktardığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, iki ülke arasındaki gelişmeler hakkında haber yapan muhabir Polyglot Philip Crowther sosyal medyada gündem oldu.

Crowther, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli haber kuruluşlarına konuşurken İngilizce, Lüksemburgca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yeni gelişmeleri ayrıntılarıyla anlattı.

Crowther, şahsi Twitter hesabından pazartesi günü, viral hale gelen ve günün sonunda 1.8 milyondan fazla görüntülenen çalışmasının bir montajını yayınladı.

Çok dilli olması ile bilinen Crowther, Tokyo 2020'deki gelişmeleri farklı kanallarda farklı dillerde anlattığı anlarla da gündem olmuştu.