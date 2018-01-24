Rusya, 'Stalin'in Ölümü' filminin gösterimini erteledi, yasak da gündemde

İngiliz komedi filmi "Stalin'in Ölümü"nün Rusya'da gösterime girmesi ertelendi. Karar, aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu üst düzey yetkililerin filmi Pazartesi günü topluca izlemelerinin ardından alındı. Bu yetkililer arasında bulunan Rusya Kültür Bakanlığı Danışma Konseyi'nin üyelerinden Yury Polyakov, filmin "ideolojik savaş" içeren mesajlar vermesinden şikayetçi oldu. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın kültür komisyonu başkan yardımcısı Yelena Drapeko ise "Hayatımda bu kadar iğrenç bir şey görmedim" dedi. Ülkede daha önce bugün vizyona girmesi planlanan film için verilen dağıtım belgesi iptal edildi.