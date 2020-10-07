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Rusya seyir füzesi fırlattı, Putin “Bu tüm Rusya için büyük bir olay" dedi

07 Ekim 2020 12:25

Rusya tüm dünyanın takip ettiği Zircon hipersonik seyir füzesi denemesi yaptı. Putin, seyir füzesinin fırlatılmasının ardından, “Bu tüm Rusya için büyük bir olay’ dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile telekonferans yolu ile toplantı gerçekleştirdi. Rusya’nın geliştirdiği 3M22 Zircon hipersonik seyir füzesinin ilk testlerinden sonra geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ABD’nin önüne geçtik” açıklaması yapmıştı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Zircon ile yeni bir test gerçekleştirildiğini Putin’e anlattı. Sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmede Gerasimov, Putin’e dün Beyaz Deniz’de, Amiral Gorşkov gemisinden 3M22 Zircon hipersonik seyir füzesinin ateşlendiğini ve füzenin 450 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğunu aktardı. Füzenin 8 Mach hızla dakikada 160 kilometre kat ettiğini söyleyen Gerasimov bu testin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valery Gerasimov’dan fırlatma ile ilgili bilgileri aldıktan sonra testi yorumlayarak, “Bahsettiğiniz Zircon füzesinin başarıyla test edilmesi sadece Rusya Silahlı Kuvvetleri için değil aynı zamanda tüm Rusya için önemli bir olay. Dünyada eşi benzeri olmayan bu yeni silah uzun vadede ülkemize savunma kabiliyeti sağlayacak” dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin değerlendirmesinin ardından füzeyi geliştiren Rus mühendislere ve Rusya Savunma Bakanlığı’na teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

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