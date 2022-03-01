Rusya, savaş helikopterleriyle Ukrayna'daki hava saldırılarının görüntülerini paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar sırasında Rusya'nın havadan yaptığı helikopter saldırılarının görüntülerini yayınladı.

Rusya, Ukrayna saldırılarında balistik füzelerin yanı sıra havadan, denizden ve karadan saldırılarına devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Ukrayna'ya yönelik düzenlenen askeri operasyonlar sırasında Rus savaş helikopteri filolarının faaliyetlerine ait görüntüler yayınlandı.