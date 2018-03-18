Rusya, sandık başında; devlet başkanını seçiyor

Rusya'da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için bugün sandık başına gidiyor. Seçimlerde 8 aday yarışıyor. İlk seçim sandıkları, Kamçatka ve Çukotka'da açıldı. Sputnik'te yer alan habere göre, seçimlerde, ülkenin devlet başkanı olan Vladimir Putin'in altı yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından göreve gelecek isim belirlenecek. Neredeyse 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'nın her bölgesinde yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar 20.00'de kapanacak. Oy kullanma işlemleri ilk olarak Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka ve Çukotka bölgelerinde başladı. Burada sandıklar dün TSİ 23.00'te açıldı. Sandıklar en son ise Rusya'nın Polonya ile Litvanya arasında bulunan bölgesi Kaliningrad'da TSİ 21.00'de kapanacak Seçimleri binlerce Rus gözlemcinin yanı sıra, 1.500 uluslararası gözlemci izleyecek. Diğer taraftan seçimlerin 18 Mart'ta düzenleniyor olmasının bir önemi var. Zira bu tarih, Kırım'ın, Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etmesi sonrası Rusya'ya bağlanmasının dördüncü yıldönümüne denk geliyor.