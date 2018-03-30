Rusya, Putin'in sözünü ettiği yeni füzesinin görüntülerini yayınladı

Rus Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın en yeni ve en uzun menzilli füzesi (ICBM) olan Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ikinci atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakanlık, kıtalararası ağır balistik füze Sarmat'ın testlerinin bir videosunu yayınladı. Yayınlanan video, Plesetsk Cosmodrome'dan roketin fırlatıldığını gösteriyor. Bu "Sarmat"ın ikinci atış testi. İlki geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayı başında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada dünyada benzeri olmayan en son Rus silah türlerinden bahsetmiş ve dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı.