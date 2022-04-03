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Rusya, Odessa’da akaryakıt deposunu vurdu

Patlama nedeniyle yangın çıktı

03 Nisan 2022 20:14

Rus ordusu, Ukrayna’nın liman kenti Odessa’da akaryakıt deposunu hedef aldı.

Rus birliklerinin Ukrayna’nın Odessa kentinde akaryakıt deposunu hedef almasının ardından bölgede meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Ekipler, bölgedeki yangının diğer rafinerilere sıçramaması için soğutma çalışmalarına başladı.

Güney cephesi komutanı Vladislav Nazarov, bölgede meydana gelen saldırıları doğrulayarak, "İlk verilere göre can kaybı yok. Saldırılar kritik altyapı tesislerine gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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