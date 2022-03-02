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Rusya’nın vurduğu Kiev’de sivil yapıların yıkıldığı anlar görüntülendi

02 Mart 2022 15:47

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de televizyon kulesini hedef aldığı saldırıda harabeye dönen sivil yerleşim yerindeki yapılar görüntülendi.Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 7’nci gününde de devam ediyor. Dün akşam Rusya tarafından Kiev’de bulunan televizyon kulesinin vurulmasının ardından sivil yerleşimin yer aldığı bölgede büyük bir yıkım meydana geldi. Fırlatılan iki füzeden biri televizyon kulesinin doğusuna, diğeri ise kuzeyinde bulunan bir pasajın yakınına düştü. Füzenin etkisiyle elektrik direkleri yollara devrildi. Cam, roket ve demir parçalarıyla birlikte molozlar da etrafa saçıldı. Halen dumanların yükseldiği pasaj harabeye dönerken, bölgedeki yıkım da görüntülendi. Rusya’nın gerçekleştirdiği füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

RusyaKievsivilyapı

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