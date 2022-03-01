Rusya'nın hava saldırısından sonra Harkov merkezi

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Rusya sabah saatlerinde Harkov'daki bölge yönetim binasına hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısı sonrasında kent merkezinden görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rusya'nın, Ukrayna işgali 6. gününde. Sabah saatlerinde Rus birlikleri, Harkov'un kent merkezinde bulunan bölge yönetim binası Rus birlikleri tarafından vuruldu. Hava saldırısını saniye saniye sokaktaki bir güvenlik kamerası kaydetti. Saldırının ardından ortaya çıkan tablo ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Biri çocuk olmak üzere altı kişinin yaralandığı bildirildi"

NEXTA'nın Twitter hesabında yayınlanan görüntülerde, saldırı sonucu belediye yönetim binasının kısmen yıkıldığı ve kent merkezinden geçen arabaların zarar gördüğü görülüyor.

NEXTA'nın aktardığı bilgiye göre; "Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'nın, bombardımanda biri çocuk olmak üzere altı kişinin yaralandığı" bildirildi.