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Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, hakemi hastanelik etti!

11 Ağustos 2020 17:45

Bir dönem Rusya A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapan Roman Shirokov, amatör bir maçta yaptığı skandal hareketle gündeme geldi. Shirokov, "Kart gösterirsen sana yumruk atarım" dediği hakeme saldırdı ve hakem hastanelik oldu. Deneyimli ismin hakkında soruşturma açılabileceği söylendi.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Zenit St. Petersburg'un eski orta saha oyuncusu olan, Euro 2016'da ise Rusya'nın Galler ile oynadığı maçta Rus milli takımının kaptanlığını yapan 39 yaşında Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attıktan sonra yerde tekmeleyerek hakemi hastanelik etti.

"Kart gösterirsen sana yumruk atarım"

Roman, amatör bir ligde oynanan maçta ceza sahası içinde kendisine yapılan müdahale sonrası yere düştü. Maçın hakemi, Shirokov'un ayağa kalkıp takımı lehine penaltı vermesi gerektiğini kendisine söyleyince kırmızı kart göstermek için oyuncuya yaklaştı. Roman da kendisine kart göstermek isteyen hakeme "Eğer bana kart gösterirsen sana yumruk atarım" dedi ve bunun üzerine hakeme yumruk atıp yere düşen hakemin karnına üst üste tekmeler savurdu. Shirikov takım arkadaşları ve rakip oyuncular tarafından olay yerinden uzaklaştırıldıktan sonra sağlık ekipleri devreye girdi.

Soruşturma açılabilir

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından maçın hakemi çağrılam ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hakemin kaşında kanama meydana gelirken vücudunun farklı yerlerinde morluklar oluştu.

Turnuvanın organizatörü German Popkov, yaptığı açıklamada Roman'ın hakeme saldırmasını iğrenç ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Gelişmelerin ardından Roman Shirokov, sosyal medya hesabından hakemden ve turnuvanın organizatöründen özür diledi. Öte yandan gelen bilgilere göre Roman hakkında soruşturma açılabilir.

 

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