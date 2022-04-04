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Rusya lideri Putin'i yaptırımlar durdurabilir mi?

04 Nisan 2022 09:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı almasıyla başlayan savaşta, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere yaptırımları devreye koyuyor.

Uzmanlara göre, benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulayan Batılı devletler savaşı bu yolla bitirebilmeyi hedefliyor. Rus ekonomisinin zarar görmesiyle, Putin'in geri adım atacağı öngörülüyor.

Peki şimdiye kadar Putin'e geri adım attırabilecek hangi yaptırımlar devreye sokuldu?

Ve Çin bu konuda neden kilit bir role sahip?

DW Türkçe "Rusya lideri Putin'i yaptırımlar durdurabilir mi?" sorusunun yanıtını aradı. 

Vladimir PutinUkraynaRusyayaptırımlargeri adım

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