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Rusya Koronavirüs salgını için hastane inşa etmeye başladı: Aynı anda 500 kişi tedavi edilebilecek

24 Mart 2020 13:40

Rusya, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı virüse yakalanan insanların tedavi edilebileceği bir hastane inşa etmeye başladı. 

Ülkede en çok vakanın görüldüğü başkent Moskova’da başlatılan hastane inşaatında 2 bin işçi ve 500 ekipman çalışıyor.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin hastane inşaatı ile ilgili verdiği bilgide '70 bin metrekare üzerine kurulacak olan hastanede aynı anda 500 kişinin tedavi edilebileceğini' açıkladı.

Sobyanin, açıklamasında hastanenin prefabrike yapıda olacağını söyleyerek gelecekte de olası farklı virüs ve bulaşıcı hastalıklara karşı bu hastanenin kullanılacağını, bu nedenle hastanenin son teknoloji teknik ekipmanlarla donatılacağını ifade etti. 

Hastane inşaatı ile ilgili Moskova Belediyesi tarafından kamuoyuna teknik bilgiler aktarılırken inşaatın ne zaman tamamlanacağı konusunda herhangi bir bilgi aktarılmadı.

Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi dün (23 Mart) yaptığı açıklamada ülkede görülen vaka sayısını 438 olarak açıklarken bu vakaların yaklaşık 250’sin Moskova’da kaydedildiğini belirtmişti 

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