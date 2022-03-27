T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rusya, Harkov’a gece boyunca saldırılar düzenledi

27 Mart 2022 09:02

Rus ordusu gece boyunca Ukrayna’nın Harkov kentine saldırılar düzenleyerek roketatarlar ile kentin birçok noktasını vurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında en çok ateş altına alınan Harkov kentinde bu gece de saldırılar devam etti. Rus ordusu TOS-1A "Solnepek" roketatar bataryalarını Harkov'un bazı noktalarına konuşlandırdı. Harkov kentinin merkezi hedef alınarak roketatarlar ile seri atışlara başlandı. Rus ordusunun saldırılarında Harkov'un hemen hemen birçok noktasında roketlerin isabet etmesiyle patlama seslerinin yankılandığı kentin birçok noktasında alevler yükseldi. Hala devam eden saldırılarda Harkov kentinde hangi noktaların hedef alındığı ve sivil can kayıplarının olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Kentteki bazı binalar roketlerin isabet etmesiyle yanarken, bu yangınlara ise saldırılar halen devam ettiği için müdahale edilemiyor. (İHA)

HarkovRusyaUkraynaroketatar

Diğer Videolar

SADAT’ın Atatürksüz 19 Mayıs paylaşımına tepki yağdı; önce sildiler, sonra düzelttiler!

İzmir'de bir doktor 5 kişinin saldırısına uğradı

Fahrettin Altun'dan 19 Mayıs paylaşımı: "Samsun’da yakılan meşaleyi kararlılıkla geleceğe gençlerimizle taşıyoruz"

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 19 Mayıs paylaşımı: "O büyük umudun bağımsızlık ruhunu bütün vatana yaydığı gün"

Meral Akşener'den 19 Mayıs videosu: "Kim olduğunu hatırla!"

Davutoğlu'ndan Muharrem İnce'ye sürpriz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24