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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC ve CNN muhabirleri ile tartıştı

"Ben bu kelime oyununda uzman değilim. İngİlizlerden öğreneceğim çok şey var"

25 Şubat 2022 14:37

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki yaşanan saldırılara ilişkin basın açıklaması yaptı. Lavrov açıklamasında BBC ve CNN muhabirleri ile tartıştı.

BBC muhabirinin 'Bu bir özel operasyon değildir, bu Ukrayna işgalidir" sözlerine öfkelenen Lavrov, "Ben bu kelime oyununda uzman değilim. İngİlizlerden öğreneceğim çok şey var" dedi. Lavrov muhabire İngiltere'nin daha önce girdiği savaşları hatırlattı. 

BBC'nin ardından söz alan CNN muhabirinin de sorusunu sorarken sözü kesildi. Lavrov her iki muhabire de tepki gösterdi. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki "askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini" söyledi. Lavrov, Ukrayna ordusunun silah bırakması halinde müzakerelere hazır olduklarını söyledi. 
 
TIKLAYIN - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ordusu silah bırakırsa müzakerelere hazırız

 

 
Sergey LavrovBBC ve CNN muhabirleri ile tartıştıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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