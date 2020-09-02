Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus muhalefetini destekleyen ülkeleri kınadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskva’da Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile gerçekleştirdiği görüşmede, Belarus’ta yaşanan siyasi krizde muhalefeti destekleyen ülkeleri kınadı.

Belarus’ta devam eden siyasi gerilim ve sokak olaylarının devam etmesi üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey değerlendirme toplantısı yaptı. Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Lavrov, yarın Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in Minsk’e bir ziyaret gerçekleştireceğini ve burada Belarus’ta yaşananlarla ilgili görüşmeler yapacağını aktardı. Lavrov, geçtiğimiz hafta Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesi yaptığını ve bu görüşmede bir araya gelme konusunda anlaşıldığını hatırlatarak, bu görüşmenin 2 hafta içinde gerçekleşeceğini ve görüşmeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Lavrov, muhalefeti destekleyen ülkeleri kınadı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus’ta devam eden siyasi krizde açıkça taraflarını belli eden ve muhalefeti destekleyen batılı ülkeleri kınayarak, “Bazı yabancı devletlerin Belarus’un meşru otoritesine karşı çalışan ve seçim sonuçlarından memnun olmayan muhalefeti desteklemeye dair çabalarını net bir şekilde kınıyoruz” dedi.

Lavrov, ayrıca Minsk’in siyasi iradesine müdahale edilmesine ve arabuluculuk adında dayatmalar yapılmasına karşı olduklarını söyleyerek, bu konuda da batılı ülkeleri uyardı. Belarus’ta dış destekli grupların olduğuna dair iddialar ortaya atan Lavrov, “Belarus’ta aşırılık yanlısı yaklaşık 200 Ukraynalı olduğunu biliyoruz” dedi.

Belarus’tan Baltık ülkelerine yaptırım kararı

Lavrov’un açıklamalarının ardından söz alan Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, özellikle Belarus’a komşu batı yanlısı Baltık ülkelerinin politikalarına karşılık verdiklerini söyleyerek, bu bağlamda yeni yaptırım kararları aldıklarını açıkladı. Litvanya, Letonya ve Estonya’nın Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başta olmak üzere bazı kişilere ülkeye giriş yasağı ve yaptırım uygulama kararlarını değerlendiren Makey, “Dün Litvanya, Letonya ve Estonya’ya karşı Belarus ile ilgili aldıkları yaptırım kararlarına karşılık olarak aynı düzeyde yaptırım uygulama kararı aldık ve bu kararı onayladık” dedi.