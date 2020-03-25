Rusya Devlet Başkanı Putin, tulum ve maskeyle 'Koronavirüs hastanesinde'

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs Rusya'da da giderek artarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınındaki Kommunarka'da bulunan 'koronavirüs hastanesini' ziyaret etti.

Hastanenin Başhekimi Denis Protsenko tarafından karşılanan Rus lidere çalışmalar hakkında bilgi verildi. Putin hastane kompleksinde inşaatı devam eden enfeksiyon hastalıkları bloku hakkında da bilgi aldı. Putin virüse karşı özel sarı tulum giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Rusya'da Koronavirüs Rusya'da, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı 490'ı geçti