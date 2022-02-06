Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Rusya'daki Ebeko Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.</p>\n<div class="content-meta author-img _1x1">\n<div class="content-meta-info">\n<div class="content-meta-name">\n<p>Rusya’nın Sahalin bölgesinde bulunan Ebeko Yanardağı’nda bugün büyük bir patlama meydana geldi.</p>\n<p>Yanardağ patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.</p>\n<p>Kasım 2021'de yanardağda meydana gelen son patlamada küller 3,5 kilometre yüksekliğe ulaşmıştı.</p>\n<p><strong>Kaynak: İHA</strong></p>\n<p> </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>