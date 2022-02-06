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Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

Yanardağ patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü

06 Şubat 2022 21:18

Rusya'daki Ebeko Yanardağı, meydana gelen patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Rusya’nın Sahalin bölgesinde bulunan Ebeko Yanardağı’nda bugün büyük bir patlama meydana geldi.

Yanardağ patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe kül ve duman püskürttü.

Kasım 2021'de yanardağda meydana gelen son patlamada küller 3,5 kilometre yüksekliğe ulaşmıştı.

Kaynak: İHA

 

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