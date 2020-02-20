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Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

20 Şubat 2020 19:03

 

Rusya’da 14 kişiyi taşıyan yolcu uçağının kalkış sırasındaki düşüşü uçakta bulunan bir kişi tarafından görüntülendi.

Rusya’nın Magadan Bölgesi’nde bulunan bir havaalanından 14 kişiyi alan AN-2 tipi Rus yapımı uçak bölgede ulaşımın zor olduğu Seymchan köyüne uçakta bulunan yolcuları götürmek üzere hareket etti. Eski tip uçak havalanırken uçakta bulunan yolcu uçuş anını görüntülemeye başladı.

Uçak tam yükseldiği sırada bir gürültüyle birlikte düşmeye başladı. Uçaktaki yolcuların çığlıklarıyla birlikte yere çakılan uçağın gövdesi ve kanatları kırıldı. Acil Durumlar Bakanlığı ve Havaalanı kurtarma ekipleri uçaktaki toplam 14 kişiyi tahliye etti.

Yolculardan birinin kolunun kırıldığı diğer 6 kişinin yaralandığı öğrenilirken bu kişilerin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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