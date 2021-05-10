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Rusya’da ‘trambolinli’ Zafer Günü kutlamasına tepki

"Duygularınızı incittiysek özrü dileriz"

10 Mayıs 2021 21:40

Rusya'da, Zafer Günü kutlamaları kapsamında savaş sırasında öldürülen Sovyet askerlerinin bulunduğu anıt mezarda trambolin üzerinde dans edenlere eleştiri yağdı.

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümü dün törenlerle kutlandı. Ülkenin Omsk kentinde, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında savaş sırasında öldürülen Sovyet askerlerinin bulunduğu anıt mezarda trambolinin üzerinde bir grup dans etti. Sosyal medya hesabından, bir çok kişi dansa "Askerlerimizin kemikleri üzerinde dans olmaz" sözleriyle tepki gösterdi. 

"Duygularınızı incittiysek özrü dileriz"

Dans videosunu hazırlayan Trambolin Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Zafer Günü için yayınlanan video, bugün bize faşist baskılardan uzak bir yaşam verdikleri için atalarımıza teşekkür çağrısı olarak çekildi. Tebrik videosu olarak çekilen video duygularınızı incittiyse özür dileriz” denildi.

Kaynak: DHA

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