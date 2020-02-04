Rusya'da taksi şoförleri Koronavirüs'e karşı nükleer felaketlerde kullanılan maskelerle önlem alıyor

Rusya’nın Moğolistan ve Kazakistan sınırında bulunan, aynı zamanda Çin sınırına oldukça yakında yer alan Omsk’ta, koronavirüse karşı halkın tedirginliği devam ediyor. Şehirlere yakın noktalarda koronavirüs taşıyan kişilerin tespit edilmesinden sonra halk maskelerle dışarıya çıkmaya başladı. İnsanlarla yakın temas kuran taksi şoförleri ise özellikle nükleer felaketlerde kullanılan maskelerden takarak özel kıyafetler giydi.

Taksi şoförleri bölgenin riskli noktada bulunması gerekçesiyle böyle bir önlem aldıklarını söylerken, kendilerini virüse karşı aynı şekilde korumaya devam edeceklerini ifade etti.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip Koronavirüs salgınında ölü sayısı 361, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205 kişi.