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Rusya'da salgın nedeniyle ertelenen Zafer Günü geçidi yapıldı

24 Haziran 2020 10:59

Rusya’nın başkenti Moskova’da, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında elde ettiği zaferin 75. yıl kutlamaları nedeniyle askeri geçit töreni yapılıyor. Tarihi Kızıl Meydan’daki törenin, Zafer Günü olan 9 Mayıs’ta düzenlenmesi gerekiyordu ancak Koronavirüs nedeniyle bu tarihte yapılamadı.

Rusya’da hemen hemen her aileden bir büyüğün hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin yıldönümü olan Zafer Günü’nde yapılan askeri geçit töreni ile diğer kutlamalar, salgının yayılımının önlenmesi adına Kremlin tarafından ertelenmişti.

Askeri geçit tören için sonradan belirlenen 24 Haziransa, öylesine seçilmiş bir tarih değil. Zira bu tarih, İkinci Dünya Şavası’nın bitişi sonrası Kızıl Meydan’da yapılmış ilk askeri geçidin yıldönümüne denk geliyor.

Ayrıca askeri geçit töreni, Rusya’da 1990’lardan sonra yapılacak ilk anayasal reformların önünü açacağı düşünülen oylamanın bir hafta öncesinde gerçekleşiyor.

Kızıl Meydan’daki askeri geçit töreninde 13.000 asker yer alacak. Bunun yanında, Tosoçka lav silahları, T-90M tankları ile karadan havaya fırlatılan Buk-M3 füze sistemleri dahil çeşitli yeni tip askeri araç ve silahlar ilk defa kamuoyu önünde sergilenecek.

 

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